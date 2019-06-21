Son Dakika Haberleri: Ağrı merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu

1 saat önce

Ağrı merkezli 5 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Ağrı merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu, System.String[]
Ağrı merkezli 5 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, Ordu, Çankırı, Sivas ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıkça tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden biri tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün mahrem TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aktif görevde bulunan bir yarbay, bir binbaşı, bir astsubay, bir kamu kurumu avukatı ile bir sivil gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu Hostesler gelirlerini artırmak için kullanılmış iç çamaşırlarını satışa çıkardı TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi İsmailağa Cemaati, İstanbul'da Binali Yıldırım'ı destekleme kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 12:44:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]