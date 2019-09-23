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Ağrı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu

34 dakika önce

Ağrı merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 6 kişiden biri tutuklandı.

Ağrı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu, System.String[]

Ağrı merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 6 kişiden biri tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan biri tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:46 Kaynak: AA
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