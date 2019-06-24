Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
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Ağrı merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 infaz koruma memuru ile bir öğretmenin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:10 Kaynak: AA
merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 infaz koruma memuru ile bir öğretmenin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürütenler tarafından kullanılan operasyonel hatlarla iletişim kurduğu ve haklarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair ifade ve teşhisler bulunduğu tespit edilen ve halen görevde bulunan 4 infaz koruma memuru, bir öğretmenin yanı sıra 3 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Ağrı merkezli olarak bu kentin yanı sıra İstanbul
, Bursa
, Samsun
, Malatya
, Şanlıurfa
, Mardin
, Bitlis
ve Muş
'ta belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda söz konusu 8 zanlı gözaltına alındı.
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