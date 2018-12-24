Ağrı Merkezli 9 İlde Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Ağrı merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Ağrı
merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ihraç edilen biri komiser yardımcısı 15 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
koordinesinde İzmir
, Konya
, Kahramanmaraş
, Adana
, Ankara
, İstanbul
, Yozgat
, Afyon
ve Kütahya
'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 14 zanlı, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin kente getirileceği, adreslerinde bulunamayan 1 zanlının arandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:26 Kaynak: AA
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