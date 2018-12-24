Son Dakika Haberleri: Ağrı Merkezli 9 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Ağrı Merkezli 9 İlde Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Ağrı merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Ağrı Merkezli 9 İlde Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Ağrı merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.


Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ihraç edilen biri komiser yardımcısı 15 polis hakkında gözaltı kararı verildi.


Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde İzmir, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Ankara, İstanbul, Yozgat, Afyon ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 zanlı, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin kente getirileceği, adreslerinde bulunamayan 1 zanlının arandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:26 Kaynak: AA

Ağrı, Güncel
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