Ağrı merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu
1 saat önce
Ağrı merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan biri tutuklandı.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:35 Kaynak: AA
merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan biri tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri koordinesinde Ağrı merkezli olarak bu kentin yanı sıra İstanbul
, Bursa
, Samsun
, Malatya
, Şanlıurfa
, Mardin
, Bitlis
ve Muş
'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıkça tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlikçe yeniden sorgulanan zanlılardan biri tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında, örgütün içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürütenlerce kullanılan operasyonel hatlarla iletişim kurduğu ve haklarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair ifade ve teşhisler bulunduğu tespit edilen ve halen görevde bulunan 4 infaz koruma memuru ve bir öğretmenin yanı sıra 3 sivil gözaltına alınmıştı.
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