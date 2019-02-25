Son Dakika Haberleri: Ağrı Merkezli Fetö Operasyonu

Ağrı Merkezli Fetö Operasyonu

45 dakika önce

Ağrı merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Patnos İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Böyük ile bir eski astsubay yakalandı.

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Ağrı merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Patnos İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Böyük ile bir eski astsubay yakalandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü karttan örgütsel olarak iletişim kurduğu tespit edilen ve halen aktif görevde olan Patnos İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Böyük ile meslekten ihraç edilen eski astsubay Y.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.


Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ağrı ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Patnos İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Böyük ile Y.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Ağrı'ya getirileceği ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Jandarma, Patnos, Ağrı, Güncel
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