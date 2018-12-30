Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Ağrı'da yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan biri tutuklandı.

Ağrı'da yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan biri tutuklandı.





Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Savcılıktaki sorguları sonrası hakim karşısına çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen biri komiser yardımcısı 15 polis hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde İzmir, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Ankara, İstanbul, Yozgat, Afyon ve Kütahya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

"FETÖ'cü Emlakçılara Operasyon Düzenliyoruz" Diyen Dolandırıcılar, Emekli Adamın 760 Bin Lirasını Aldı

Tantuniciye Narkotik Baskını! "Başka Yok" Dedi Önlüğünden Uyuşturucu Fışkırdı

Adalet Bakanı Gül: FETÖ Liderinin İadesi İçin ABD'li Yetkililer Türkiye'ye Geliyor

Tadan Müptelası Oluyor! Bayburt Ketesi İçin Tescil Başvurusu Yapıldı