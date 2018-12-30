Son Dakika Haberleri: Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Ağrı'da yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan biri tutuklandı.

Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Ağrı'da yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan biri tutuklandı.


Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Savcılıktaki sorguları sonrası hakim karşısına çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen biri komiser yardımcısı 15 polis hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde İzmir, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Ankara, İstanbul, Yozgat, Afyon ve Kütahya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:52 Kaynak: AA

Ağrı, Güncel
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