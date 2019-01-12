Son Dakika Haberleri: Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Ağrı ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan biri tutuklandı.

Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Ağrı ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan biri tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 12 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan örgütün sözde Doğubayazıt Adliyesindeki erkeklerden sorumlu mahrem imamı İbrahim Ersin A. tutuklandı. Aynı adliyede örgütün kadınlardan sorumlu mahrem imamı olduğu öne sürülen eşi Sibel A'nın da aralarında bulunduğu diğer 11 zanlı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Örgütün mahrem yapılanmasına ilişkin Ağrı kent merkezi ve 2 ilçesi ile İstanbul'daki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, halen aktif görevde olan 4 infaz koruma memuru, 3 öğretmen ve bir zabıt katibinin de bulunduğu 12 kişi yakalanmıştı.

Bu kişilerden İbrahim Ersin A'nın örgüte ilişkin yürütülen farklı bir soruşturmada arandığı anlaşılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:19 Kaynak: AA

İstanbul, Ağrı, 3. Sayfa
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