Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Ağrı merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ağrı, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Tokat, Van, Hatay, Adıyaman, Iğdır, Şanlıurfa, Siirt ve Batman'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar, adli kontrol şartıyla salıverildi.



Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, aktif görevdeki bir imam hatip ortaokulu müdür yardımcısı, 8 infaz koruma memuru, 2 zabıt katibi, 2 sivil vatandaş ile birer sağlık teknikeri, sosyolog ve nüfus memuru örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yakalanmıştı.

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