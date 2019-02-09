Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Ağrı merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı.
Ağrı
merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ağrı, İstanbul
, Bursa
, Sakarya
, Iğdır
, Şanlıurfa
, Aydın
ve Amasya
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından 5 kişi salıverilirken, 6 kişi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında halen aktif görevde bulunan infaz koruma memuru, zabıt katibi, öğretmen ve sivillerin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:05 Kaynak: AA
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