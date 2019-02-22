Son Dakika Haberleri: Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

27 dakika önce

Ağrı merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı.

Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Ağrı merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, İstanbul, İzmir, Van, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 11 zanlıdan biri tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 3 şüphelinin arandığı öğrenildi.

Bank Asyada hesapları, örgüte ait iş yerlerinde de SGK kayıtları olan, haklarında FETÖ ile ilişkili ifadeler bulunan ve 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda usulsüzlük yapanlara yönelik operasyonda, halen aktif görevde bulunan komiser, komiser yardımcısı, polis, öğretmen ve hemşirenin aralarında yer aldığı 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:18 Kaynak: AA

Ağrı, Güncel
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