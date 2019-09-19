Son Dakika Haberleri: Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

53 dakika önce

Ağrı merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Ağrı merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar bulunan, örgüte ait Bank Asya'da para arttırımı yapan ve örgüt tarafından örgüte bağlı olarak kodlanan şüphelilere yönelik Ağrı, İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Sivas'ta operasyon düzenlendi.


Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında halen aktif görevde olan avukat, komiser yardımcısı, polis memuru ve sivillerin bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.


İl dışında yakalanan şüphelilerin kente getirilecekleri öğrenildi.

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hillary ve Bill Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i evinde ağırladı
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı: cumhuriyet tarihinin en kapsamlı suikastının... FETÖ zanlısı eski valinin emekli maaşının 9 bin lira olduğu duruşmada ortaya çıktı Son Dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 14:56:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]