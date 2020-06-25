Ağrı Merkezli üç ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ağrı Merkezli üç ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Ağrı Merkezli üç ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce Patnos ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının içerisinde bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İstanbul...

Ağrı Merkezli üç ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

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AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce Patnos ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının içerisinde bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İstanbul ve Van'ın Erciş ilçesinde şüpheli 16 şahsa operasyon düzenlendi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada Patnos merkezli, İstanbul ve Van Erciş ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 16 şüpheli şahsa yönelik Polis Özel Harekat Unsurları ve Narkotik Madde Arama Köpeklerinin katılımları ile gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda şüpheli şahıslardan ve adreslerinde yapılan aramalarda; 33 gram Metamfetamin Maddesi, 265 gram Esrar Maddesi, 343 Kök Hint Keneviri, 2 Gram Eroin Maddesi, 3 Adet Ruhsatsız Tabanca, 1 Adet Kuru Sıkı Tabanca, 1 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 29 Adet Av Tüfeği fişeği, 9 Adet Tabanca Fişeğinin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında: "Soruşturma kapsamında toplam 30 uyuşturucu madde kullanıcısına işlem yapılmıştır. 16 şüpheli şahsa düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 14 şüpheli şahıstan, 11 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. 3 şüpheli şahsa Adli Kontrol Tedbirleri uygulanmış. Firari olan 2 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Aydınlık geleceğimizi madde bağımlılığından korumak amacıyla uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

Patnos, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı Merkezli üç ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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