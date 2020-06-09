Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ağrı merkezli 2 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle uğraştıkları belirlenen ve aralarında sokak satıcılarının da bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik Ağrı merkezli Doğubayazıt ilçesi ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

İki aylık teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, narkotik madde arama köpekleri ve drone desteğiyle düzenledikleri operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiden 15'ini evlerinde gözaltına aldı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, 219 gram metamfamin, 61 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 45 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 2 av tüfeği ve buna ait 51 fişek, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ile 1 tüfek şarjörü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, 36 uyuşturucu madde kullanıcısına da işlem yapıldı.