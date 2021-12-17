Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünde "Afet Farkındalık Eğitimi" - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitime İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Necati Oruk, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç, Edip Erdoğan, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı. İl AFAD Şube Müdürü Sinen Düzce tarafından Afet hazırlık ve sonrası ile ilgili sunum gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Biliyorsunuz ülkemiz deprem bölgesinde ve doğa olaylarının yaşandığı bir yer. Dolayısıyla her zaman hazır olmamız gerekiyor. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendi bünyemizde tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak MEB AKUB birliğimiz mevcut. İlçe müdürlerimiz ve şube müdürlerimizle birlikte aldığımız bu eğitim ile birlikte birer AFAD gönüllüsü olacağız. Bu tür durumlarda üzerimize düşeni en verimli şekilde yapacağız. Eğitimi düzenleyen ve katılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Allah Ülkemizi her türlü Afetlerden muhafaza etsin" dileklerinde bulundu.