Son Dakika Haberleri: Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünde Kadınlar Günü Etkinliği

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünde Kadınlar Günü Etkinliği

1 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle kurumda görev yapan bayan personellerin 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünde Kadınlar Günü Etkinliği, System.String[]
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle kurumda görev yapan bayan personellerin 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle kurumda görev yapan bayan personellere yönelik bir kutlama etkinliği düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, müdürlük salonunda düzenlenen kutlama etkinliği kapsamında bayan personellere gül verdi. Bayan personellerle bir süre sohbet eden Tekin, "Kurumumuzda birlikte çalıştığımız bayan personelimizin yanı sıra yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda bizden desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin ve toplumun temel taşı annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum"dedi. Bayan personeller ise, duyarlı davranışından dolayı Tekin'e teşekkür ettiler. Kutlama etkinliği, bayan personeller tarafından pasta kesimi ve yapılan ikram ile sona erdi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

Faruk Tekin, Ağrı, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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