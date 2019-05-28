Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünden iftar programı
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli iftar programında bir araya geldi.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:12 Kaynak: İHA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
personeli iftar programında bir araya geldi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç
, Mehmet İsmail
Yüce ve İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve personeller katıldı. İftar sonrası kurum bahçesinde personellerle birlikte çay içen ve sohbet eden Tekin, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecenizi ve Ramazan ayınızı şimdiden tebrik ediyorum" dedi. - AĞRI
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