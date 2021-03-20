Ağrı Milli Eğitim Müdürü, ana sınıfı öğrencilerine masal okudu - Son Dakika

AĞRI'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü ile UNESCO Türk Milli Komisyonu iş birliğiyle yürütülen 'Anadolu Masalları' projesinde öğretmenler, bugüne kadar 6 bin öğrenciye masallar okudu. İl Milli Eğitimi Müdürü Mehmet Faruk Tekin de proje kapsamında öğretmenlere katılarak, ana sınıfı öğrencilerine masal okudu.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ağrı Valiliği'nin de desteğiyle öğretmenler tarafından yöreye ait masalların derlendiği 'Ağrı Dağı Masalları' projesinin sürdüğünü ve yakın zamanda kitabının öğrencilerle buluşacağını söyledi. 'Anadolu Masalları' projesi kapsamında ziyaret ettiği köy okullarının ana sınıflarındaki öğrencilere masallar okuyan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Bakanlığımız ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde yürütülen 'Anadolu Masalları' projesi kapsamında Ağrı'da ilk ekibimiz, 2020 yılı Aralık ayında oluşturulmuştur. Şu ana kadar toplam 6 bin öğrenciye masal anlatımı gerçekleştirildi. Ben de fırsat buldukça okullarda öğretmenlerimizle birlikte masal anlatımına katılıyorum. Bu aslında tüm Türkiye'de yürütülen bir proje. Masalın ve masal anlatıcılığı geleneğinin canlı bir şekilde yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan bir proje. O yüzden bizler 'Anadolu Masalları' projesini aynı zamanda Türk masallarının yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması, örgün eğitimde görünürlüğünün ve etkinliğinin artırılması konusunda önemsiyoruz. Bu amaçla Ağrı'da masal öğretmenlerimiz ile birlikte pek çok etkinlik gerçekleştirmeye başladık ve yaygınlaştırıyoruz. Şu ana kadar masal anlatıcılığında görevli 120 öğretmen arkadaşımızla birlikte sayın valimizin desteği ile bu konuda bir farkındalık oluşturmak için 'Masal Evi' kuruyoruz" diye konuştu.Vali Osman Varol'un desteğiyle hazırlanan 'Ağrı Dağı Masalları' projesinde son aşamaya gelindiğini de kaydeden Tekin, "İnşallah yakın zamanda onları da kitap haline getirerek öğrencilere sunacağız. Bizim burada amacımız, özellikle değer verdiğimiz masalları bir sonraki nesle ve gelecek kuşaklara aktarmak; masallarımızın unutulmamasını sağlamak. Masal anlatımlarımızın yanı sıra ayrıca okullarımız bünyesinde masal sınıfları oluşturma çalışmaları başladı. İlimizde valiliğimiz ile iş birliği içinde yürütülmekte olan yöremize ait masalların derlendiği 'Ağrı Dağı Masalları' projesi öğretmenlerimiz tarafından yazılıyor. En kısa sürede öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Kendi kültürümüzün bu topraklar üzerinde var olan sözlü kültür ögelerimizin, atalarımızdan kalan mirasımızın bizleri bir araya getireceğine inanıyoruz. Çocukluğumuzda bize soba başında sıcacık samimiyetle anlatılan masallarımızın yok olmadan nesilden nesle aktarılması için projemize gönülden desteklerimiz devam edecektir" dedi.