Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, en çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllerini verdi - Son Dakika
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, en çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllerini verdi

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, en çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllerini verdi

25.02.2022 16:31

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Okuyan Şehir Ağrı" projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciler ve okullar ile "8 Öykü 1 Kitap" etkinliği ilçe birincilerinin ödüllerini verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen"Okuyan Şehir Ağrı" projesi kapsamında, 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminde en çok kitap okuyan öğrenciler ve okullar ile "8 Öykü 1 Kitap" etkinliği ilçe birincilerinin ödül töreni gerçekleştirildi.Müdürlük konferans salonunda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Törende, proje kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciler ve okullar ile "8 Öykü 1 Kitap" etkinliği ilçe birincilerini tebrik ederek ödüllerini veren Kökrek,"2021-2022 eğitim öğretim yılında yürütülen 'Okuyan Şehir Ağrı' projesi tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını çeşitli etkinliklerle zenginleştirerek kitap okuma oranını arttırmayı, böylelikle entelektüel açıdan bilinçli bireyler olmalarını destekleyerek bilişsel gelişim süreçlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Aynı zamanda Ağrı'daki okuma oranını yükseltmek, okumayı alışkanlık haline getirerek ülke ve dünya standartlarına ulaştırmayı da hedeflemektedir. Bu kapsamda I. dönem sonunda merkez ilçede toplam 1.232.294 kitap okunmuştur. Artan okuma oranları öğrencilerin bilimsel, yenilikçi düşünme, ilişki kurma, anlama, değerlendirme, karar verme ve ürüne dönüştürme becerilerini geliştirerek akademik başarılarını arttırmaktadır. Bu proje kapsamında, okullarda her gün okuma saatleri düzenlenmesi, ebeveyn ile kitap okuma günleri, okullarda sınıf ve duvar gazeteleri ile okul gazete ve dergilerinin çıkarılması, '8 Öykü 1 Kitap' hikaye yazma yarışması, okunan kitaplarla ilgili drama ve tiyatro etkinlikleri ile münazara yarışmalarının yapılması, kompozisyon yarışması, Kütüphaneler Haftası'nda Gezici Kütüphane'nin köy okullarını ziyareti, okullar arası münazara yarışması, Mayıs ayı 'Masal Ayı' etkinliği, 'Kitap Kumbarası' ve 'Okuma Şenliği' planlanmıştır. Projenin bir etkinliği olan '8 Öykü 1 Kitap' hikâye yazma yarışmasıyla öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeyi böylece duygu, düşünce, hayal, tasarı ve izlenimleri ile bir konuda görüşlerini ve tezlerini dilin imkânlarından yararlanarak yazılı anlatım kurallarına uygun bir şekilde anlatmalarını, yazarak kendilerini ifade etmeyi bir alışkanlığa dönüştürmelerini ve yazma yeteneği olanların bu becerilerini geliştirmeleri için teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ödül alan okul ve öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: Bültenler
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milli eğitim bakanlığı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

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