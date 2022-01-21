Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in yarıyıl mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, mesajında, karnesi ne olursa olsun her öğrencinin sevgiyi, ilgiyi, desteklenmeyi ve iyi bir tatili hak ettiğini belirtti.

Öğrencilere seslenen Kökrek,"Notlarınız ne olursa olsun, umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi her daim canlı tutarak tatilinizi iyi geçirin. Yarıyıl tatilinizi geçirirken de bol bol kitap okumayı da ihmal etmeyin"dedi.

Velilere seslenen Kökrek,"Başarılı olanda, başarısız olanda bizim çocuğumuz. Lütfen hepsini kucaklayalım ve ilgi gösterelim. Unutulmamalıdır ki çocuklar bizim geleceğimizdir. Onların eksiklerini ve gerçekten neye ihtiyaçları olduğunu belirlemeye çalışınız. Unutmayınız ki bu karne çocuğunuz kadar, sizler için de bir muhasebe yapma imkanı vermektedir" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere de seslenen Kökrek,"Sizin hoşgörülü, sabırlı, özverili ve sevgi dolu yüreğiniz sayesinde yetiştirdiğiniz öğrenciler için ne kadar fedakarca çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Öğrencilerinizin başarılı, öğrenmeye açık birer meşale ve iyi birer insan olmaları için çaba sarf ettiniz. Bu gayretlerinizden dolayı öğrencilerimiz ve velilerimiz adına sizlere içtenlikle teşekkür ediyorum. Tüm eğitim camiamızın sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir tatil geçirmesini diliyor, saygılar sunuyorum"dedi.