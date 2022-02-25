Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten Defterdar Tural'a ziyaret - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan ile birlikte Vergi Haftası dolayısıyla İl Defterdarı Mehmet Tural'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tural, misafirlerine'Vergi Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler verdi.Tural ve tüm teşkilatının 'Vergi Haftası'nı kutlayan Kökrek, ziyaretin sonunda günün anısına Tural'a filografi tablo hediye etti.