Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten Tutak ilçesine ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp ile birlikte ilk olarak Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan ve ilçe şube müdürleri tarafından karşılanan Kökrek, hizmet binasında şubeleri gezerek personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Karaoğlan'dan yürütülen proje ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Kökrek, beraberindekiler ile Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette, ilçenin eğitim durumu değerlendirildi, öğrenci başarısını artıracak projeler ele alındı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslantatar, ziyaretten dolayı Kökrek'e teşekkür etti. Buradan Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesine geçen Kökrek, okul bölümlerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra Anadolu İmam Hatip Lisesinde ilçe merkezindeki okul müdürleri ile akademik başarı, okuma- yazma becerileri, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendiren Kökrek,İmam Hatip Ortaokulunun bölümlerini gezerek eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı. Tutak Yatılı Bölge Ortaokulu ile Hamur Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Geri Dönüşüm Kütüphanesini de inceleyen ve emeği geçenlere teşekkür eden Kökrek, ilçe ziyaretleri kapsamında her gittiği okullarda öğretmenlerle bir araya geliyor. Öğretmenlerin istek, öneri ve taleplerini dinleyen Kökrek, "Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir"dedi.

Kökrek, eğitim ve öğretimin niteliğini artırmak, okuldaki ihtiyaçları yerinde görmek, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle eğitim öğretimdeki durumlarını istişare etmek amacıyla il merkezi ve ilçelerdeki okullara ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.