Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yurtta büyüyen ve iş hayatına atanan gençlerin mutluluklarına ortak oldu - Son Dakika
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yurtta büyüyen ve iş hayatına atanan gençlerin mutluluklarına ortak oldu

20.05.2022 14:29

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yurtta büyüyen ve iş hayatına atanan gençlerin mutluluklarına ortak olduAĞRI Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yetiştirme yurdu ile sevgi evleri sitelerinde büyüyen ve iş hayatına atanan gençlerin nişan ve kız istemelerine gidererek aile birliğini oluşturdu.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yurtta büyüyen ve iş hayatına atanan gençlerin mutluluklarına ortak oldu

AĞRI Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yetiştirme yurdu ile sevgi evleri sitelerinde büyüyen ve iş hayatına atanan gençlerin nişan ve kız istemelerine gidererek aile birliğini oluşturdu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, göreve başladığı günden itibaren okul öncesi, meslek liseleri, kentin eğitim kalitesinin artırılması, nitelikli eğitimi ve akademik başarının sağlanması amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışıyor. Yoğun mesai sonrasında yetiştirme yurdu ile sevgi evleri sitelerinde büyüyen ve iş hayatına atanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan gençlerin nişan-kız istemelerine gidererek aile kurmalarına destek ve katkılar sağlıyor. İlk olarak yetiştirme yurdu ile sevgi evleri sitelerinde büyüyen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Ömer Polat ile Hülya Kotan çiftinin nişan merasimine katılarak nişan yüzüklerini takan Kökrek, çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Daha sonra sevgi evleri sitelerinde büyüyen ve aynı müdürlükte memurluk görevini yapan Serkan Yolcu ile Dilek Güven çiftin evliliğe ilk adımı olan kız istemek için Patnos ilçesine bağlı Çukurbağ köyüne giden Kökrek, burada Güven ailesi ile bir araya gelerek bir süre görüştü. Dilek'i dayısından Serkan'a isteyen ve yüzüklerini takarak çifti tebrik eden Kökrek, genç çiftlerin mutlu gününde yanlarında olmak istediklerini belirtti. Çiftlerin maddi ve manevi her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Kökrek, çiftlere ömür boyu mutluluklar temennisinde bulundu. Davetliler yöresel şarkılar eşliğinde oyun oynayıp halay çekerken, çiftler sevinçlerine ortak olan ve mutlu günlerinde yanlarında olduklarından dolayı Kökrek ve davetlilere teşekkür etti.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yurtta büyüyen ve iş hayatına atanan gençlerin mutluluklarına ortak oldu
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yurtta büyüyen ve iş hayatına atanan gençlerin mutluluklarına ortak oldu
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yurtta büyüyen ve iş hayatına atanan gençlerin mutluluklarına ortak oldu
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yurtta büyüyen ve iş hayatına atanan gençlerin mutluluklarına ortak oldu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yurtta büyüyen ve iş hayatına atanan gençlerin mutluluklarına ortak oldu - Son Dakika


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