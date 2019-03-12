Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin Aday Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kentteki aday öğretmenlerle bir araya geldi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kentteki aday öğretmenlerle bir araya geldi.



Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Allahverdi Güzelyüz ve aday öğretmenler katıldı. Toplantı da konuşan Tekin, öğretmenlik mesleğine ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu. Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu belirten Tekin, eğitim çalışmalarında öğretmenlere büyük görevler düştüğünü ve öğretmenleri çok önemsediklerini vurguladı. Öğretmenlere her zaman kapılarının açık olduğunu dile getiren Tekin, öğretmenlerin sorunlarına kulak tıkamakla başarıyı yakalamanın mümkün olmayacağını söyledi. - AĞRI

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