Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin başarılı sporcuları kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin başarılı sporcuları kabul etti - Son Dakika

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin başarılı sporcuları kabul etti

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan sporcuları makamında kabul etti.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin başarılı sporcuları kabul etti, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan sporcuları makamında kabul etti.


Tokat'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında üçüncü olan Merkez Kasım Bayram Ortaokulu öğrencileri 38 kiloda Cihan Elkatmış ve 44 kiloda Cihat Elkatmış, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuları tebrik eden Tekin, Türkiye Şampiyonasında derece yapmalarından dolayı sporculara teşekkür etti. Sporcularla bir süre sohbet eden Tekin, sporculara çeşitli hediyeler verdi. - AĞRI

Faruk Tekin, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:30 Kaynak: İHA
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