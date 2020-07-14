Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den 15 Temmuz mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin mesajında, "15 Temmuz 2016 gecesinde devletimiz uçuruma itilmek istenmiş, hain darbe girişimiyle ülkemizin tarihi, bugünü ve geleceği ele geçirilmeye çalışılmıştır. Çok uzun yıllar terörle mücadele edilen bu topraklarda, şer odaklarının ortağı konumda olan FETÖ'nün hain girişimine milletimiz dur demiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olağanüstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlenen aziz Milletimiz, sadece şanlı bir zaferi değil, aynı zamanda geleceğini de kazanmıştır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda "Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın" mısralarındaki haykırışı 15 Temmuz gecesinde vatandaşlarımızın kulaklarında yankılanmıştır. Tarih boyunca birçok destana tanıklık etmiş bu topraklar, 15 Temmuz 2016 gecesi bunun bir yenisi daha yaşamıştır. Ne mutlu bu millete ki geçmişte olduğu gibi günümüzde de şer odaklarının kötü emelleri bir kez daha sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz istiklalinin ve istikbalinin sigortası imanıyla ülkemiz üzerinde oynanan oyunları boşa çıkarmıştır. Bu duygularla bir kez daha bizi bekleyen aydınlık gelecek için vücutlarını siper eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ise sağlıklı uzun bir ömür diliyorum"dedi. - AĞRI

Faruk Tekin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Son Dakika

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Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
16:20
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
15:29
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
15:18
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
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