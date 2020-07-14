Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin mesajında, "15 Temmuz 2016 gecesinde devletimiz uçuruma itilmek istenmiş, hain darbe girişimiyle ülkemizin tarihi, bugünü ve geleceği ele geçirilmeye çalışılmıştır. Çok uzun yıllar terörle mücadele edilen bu topraklarda, şer odaklarının ortağı konumda olan FETÖ'nün hain girişimine milletimiz dur demiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olağanüstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlenen aziz Milletimiz, sadece şanlı bir zaferi değil, aynı zamanda geleceğini de kazanmıştır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda "Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın" mısralarındaki haykırışı 15 Temmuz gecesinde vatandaşlarımızın kulaklarında yankılanmıştır. Tarih boyunca birçok destana tanıklık etmiş bu topraklar, 15 Temmuz 2016 gecesi bunun bir yenisi daha yaşamıştır. Ne mutlu bu millete ki geçmişte olduğu gibi günümüzde de şer odaklarının kötü emelleri bir kez daha sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz istiklalinin ve istikbalinin sigortası imanıyla ülkemiz üzerinde oynanan oyunları boşa çıkarmıştır. Bu duygularla bir kez daha bizi bekleyen aydınlık gelecek için vücutlarını siper eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ise sağlıklı uzun bir ömür diliyorum"dedi. - AĞRI