Son Dakika Haberleri: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Ahlat Kaymakamı Erat'a ziyaret
Son Dakika Güncel Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Ahlat Kaymakamı Erat'a ziyaret - Son Dakika

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Ahlat Kaymakamı Erat'a ziyaret

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ahlat Kaymakamı Erkan Erat'ı makamında ziyaret etti.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Ahlat Kaymakamı Erat'a ziyaret, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ahlat Kaymakamı Erkan Erat'ı makamında ziyaret etti.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ahlat Kaymakamı Erkan Erat'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erat, ziyaretten dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaret sonrası Kaymakam Erat, misafirini yolcu etti. - AĞRI

Ahlat, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:17 Kaynak: İHA
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