Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Emniyet Müdürü Özen'e teşekkür ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Emniyet Müdürü Özen'e teşekkür ziyareti - Son Dakika

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Emniyet Müdürü Özen'e teşekkür ziyareti

7 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında ziyaret ederek eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Emniyet Müdürü Özen'e teşekkür ziyareti, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında ziyaret ederek eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ve öğretmenlerle birlikte İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Eğitime verdiği desteklerden dolayı Özen'e teşekkür eden Tekin, "Emniyet mensuplarının katkıları bizlere moral ve güç vermektedir" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özen, "Ülkemizin geleceği eğitimle şekillenecektir. Bu nedenle eğitime katkı ve desteklerimiz her zaman devam edecektir"dedi. Misafirleri ile bir süre sohbet eden Özen, öğretmenliğin önemini vurguladı. Ziyaret sonunda Tekin'in, şeref defterini yazması ve ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Özen, daha sonra misafirlerini yolcu etti. - AĞRI

Faruk Tekin, Nihat Özen, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:06 Kaynak: İHA
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