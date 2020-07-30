Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bayramların paylaşmanın, sevincin, coşkunun, vefanın, hatırlamanın, gönül almanın, hatır saymanın içtenlikle yaşandığı özel zamanlar olduğunu ifade etti.

Tekin, yayımladığı mesajda, Kurban Bayramı'nın en güzel şekilde yaşandığı sevginin, kardeşliğin ve barışın hakim olduğu bir atmosferde kutlanması temennisinde bulundu. Tekin, şunları kaydetti:

"Ağrılıların, değerli velilerle sevgili öğrencilerin, çok kıymetli öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin, bütün vatandaşlarımızın, basın camiamızın ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, herkese sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim." - AĞRI