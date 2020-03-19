Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den öğretmenlere öğrencilerine destek olma çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den öğretmenlere öğrencilerine destek olma çağrısı - Son Dakika

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den öğretmenlere öğrencilerine destek olma çağrısı

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, EBA üzerinden yapılacak olan uzaktan eğitim ile ilişkin, öğretmenlere seslenerek, "Uzaktan bile olsa öğrencilerimizin yanında olduğunuzu hissettirmeniz, onlarla iletişiminizi kesmemeniz, motivasyonları için önem arz etmektedir.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den öğretmenlere öğrencilerine destek olma çağrısı, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, EBA üzerinden yapılacak olan uzaktan eğitim ile ilişkin, öğretmenlere seslenerek, "Uzaktan bile olsa öğrencilerimizin yanında olduğunuzu hissettirmeniz, onlarla iletişiminizi kesmemeniz, motivasyonları için önem arz etmektedir. Özellikle son sınıflarda ki öğrencilerimizin siz öğretmenlerimizden moral ve destek anlamında beklentisi daha fazla olduğu unutulmamalıdır"dedi.


EBA üzerinden yapılacak olan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yapan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "23 Mart Pazartesi gününden itibaren Bakanlığımız, EBA üzerinden açıklayacağı planlama üzerinden ilk ve orta derecede ki tüm öğrencilerimizin haftalık ders programları yeniden yapılandırılacak; EBA ile internet üzerinden, TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarında uzaktan eğitim desteği sunulacaktır. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize EBA'yı kullanabilmeleri için Turkcell 6GB; Türk Telekom ise 8GB ücretsiz kota vermiş bulunmaktadır. Okullarımızı sizlere hazır hale getirmek için eş zamanlı dezenfeksiyon çalışmaları devam etmektedir. Aynı şekilde eba.gov.tr adresinde özellikle öğretmenlerimizin EBA kullanımı için 35 maddeden oluşan kullanım simülasyonları bulunmaktadır. Kafanızda oluşan her durumda bizler kurum olarak, okul idarecileriniz, öğretmenleriniz size destek için yanınızda olacaklar. Uzaktan eğitim konusunda aklınızda oluşan bütün sorular için aynı zamanda 444 0 632 numaralı MEBİM Çağrı Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat destek sunulacaktır. Eğitimle ilgili detaylı bilgilere ve Bakanlığımız tarafından paylaşılacak olan her türlü bilgi ve içerikler kendi sitemizdeki duyurular bölümünde ve sosyal medya kanallarımızdan da sizlerle paylaşılacaktır"dedi.


Öğretmenlere seslenen Tekin, "Sizlerden ricamız, uzaktan bile olsa öğrencilerimizin yanında olduğunuzu hissettirmeniz, onlarla iletişiminizi kesmemeniz, onların motivasyonları için önem arz etmektedir. Özellikle son sınıflarda ki öğrencilerimizin siz öğretmenlerimizden moral ve destek anlamında beklentisi daha fazla olduğu unutulmamalıdır. Sizlerden, öğrencilerinizden ve velilerinizden EBA şifresi alamayan, kullanma konusunda zorluk çekenlere rehberlik etmeniz, EBA'da, sosyal medya kanallarımızda paylaşılan yardım videolarına, broşürlere yönlendirmenizi istiyorum. Liselerde görev yapan öğretmenlerimiz, özellikle EBA sayfalarının mesleki gelişim bölümünde şu an tanımlanmış olan EBA Akademi Destek eğitimini almaları ve 11. - 12. Sınıfları için 23 Mart Pazartesini hazırlıklı olarak beklemelilerdir. Bulunduğunuz yerlerde, sağlığınız açısından Bakanlıklarımızdan yapılan açıklamalar ve talimatlar doğrultusunda hayatınızı idame ettirmeniz, bunlara göre hareket etmeniz, yeniden bir araya gelmemiz açısından çok önemlidir"diye konuştu.


Öğrencilere de seslenen Tekin,"Bu bir hafta müddetince sizlerden beklediğimiz 23 Mart Pazartesine zinde, dinlenmiş ve derslere odaklanmış bir şekilde başlamanız yönünde, bunun içinde olumsuz düşüncelerden soyutlanıp, bol bol kitap okuyup, hobilerinizle ilgilenmelisiniz. Sizler, bizim geleceğimizsiniz, her sabah hayallerinizi unutmadan güne başlayın, karanlıkların güneşle birlikte kaybolduğu gibi bizimde ülkemizde ki olumsuz durumdan aydınlığa çıkmamız, bizim dikkatli olmamıza bağlıdır. Bu tedbirin tatil olmadığını unutmayın, evlerinizden farklı yerlerde vakitler geçirmeyin. 23 Mart Pazartesinden itibaren eviniz okulunuz, odanız ise sınıfınız olacaktır. EBA'da ve TV'lerde ders anlatanlar, yeni öğretmenleriniz olacak. Yeniden okullarınıza dönüşte eksikliklerinizin olmaması için oradaki öğretmenlerinizi dikkatli dinleyin. İzlediğiniz derslerinizle ilgili sınavlarınız yapılacak, bununla ilgili gerekli çalışmalar Bakanlığımızca yapılacaktır" ifadelerini kullandı.


Mesajın sonunda velilere de seslenen Tekin,"Zorlu günlerimizde, siz velilerimize de çok fazla fedakarlık düşmektedir. Artık eviniz, ortak korumaya çalıştığımız evlatlarımız için bir okul haline gelmiş bulunmaktadır. Bu dönem içinde öğrencilerimizin derslerini internet aracılığıyla evlerindeki bilgisayardan ya da akıllı telefonlardan EBA'dan izlemeleri, eğer internet imkanınız yoksa TV'de de EBA'da Bakanlığımızın yayınlanacağı program doğrultusunda derslerinin takibini ve izlemlerini sağlamanızı rica ediyoruz"dedi. - AĞRI

Faruk Tekin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:53 Kaynak: İHA

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