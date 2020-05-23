Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, mesajında, bayramların, insanların kardeşçe kucaklaştığı, birbirlerine sevgi ve saygılarının perçinlendiği günler olduğunu belirtti.Tekin,"Kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi umuduyla, eğitim camiamız başta olmak üzere tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor; bayramın sağlık, başarı ve mutluluk getirmesi dileklerimle saygılarımı sunuyorum"dedi. - AĞRI