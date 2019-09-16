Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Taşlıçay Belediye Başkanı Taşdemir'e ziyaret
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:13 Kaynak: İHA
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'i makamında ziyaret etti.
Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'i makamında ziyaret eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Başkan Taşdemir ile bir süre görüşerek ilçe eğitimi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten dolayı Tekin'e teşekkür eden Başkan Taşdemir, Tekin'e ziyaret anısına plaket takdim etti. Tekin, misafirperverliğinden dolayı Başkan Taşdemir'e teşekkür etti. - AĞRI
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