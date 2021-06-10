Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi - Son Dakika

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında derece giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Taşlıçay Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emre Bakırçay birinci, Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İlhan Boztepe ikinci, Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Remzi Değerli üçüncülüğü elde etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilere ödüllerini verdi. Ödül töreni, toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.

Son Dakika

Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu

Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat

Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu

Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu

Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons

S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez

Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi