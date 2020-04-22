Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in 23 Nisan Mesajı - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında," Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. kuruluş yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor olmanın sevinç ve coşkusunu bir kez daha yaşıyoruz. Bu özel gün, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza, gençlerimize, ülkemize ve milletimize kutlu olsun. Asil milletimizin verdiği bağımsızlık mücadelesiyle milletimizin egemenlik sevinci, birlik ve beraberlik içerisinde kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dönüştü. İlk meclisin açılışının ardından milli egemenliğin tecelli ettiği bu gün, ülkemizin daha güçlü ve sağlam bir geleceğe ulaşması yolunda kat ettiği mesafeyi göstermesi bakımından çok büyük önem taşır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, güzelliklerle dolu bir çocukluk geçirmeleri için sahip oldukları hakların farkındalığı ile daha nice bayramlar yaşayabilmeleri yolunda çabamızı hiç eksik etmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve aziz şehitlerimizi, gazilerimizi; saygı, şükran ve minnetle anıyor, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum"dedi. - AĞRI