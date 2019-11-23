Son Dakika Haberleri: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında," Bir milletin hayatına istikamet veren, insanların ömründe silinmez izler bırakan ve çocuklarımızın hayatı tanımalarında en önemli rehberlik vazifesini üstlenen öğretmenlerimiz, bir peygamber mesleği olması hasebiyle, mesleklerin en yücesini icra etmektedirler. Tarihin her döneminde, malzemesi de amacı da sonucu da 'insan' olan bu kutlu mesleği icra eden öğretmenlerimizin etkisi, sadece öğrencilerinden ve okul avlusundan ibaret olmayıp toplumun her katmanına ulaşmıştır. Her biri büyük bir fedakarlık timsali olan öğretmenlerimiz, hiç şüphe yok ki geleceğimizin inşasında en büyük paya sahiptir. Zira devlet ve milletimizin yücelmesi için gayret gösteren her insanın ardında bir öğretmen vardır. Çocuklarımızın güzel ahlaka sahip olmaları için çaba gösteren, onları ilimle, irfanla kuşatarak vatanına ve tüm insanlığa hayırlı bir fert olarak yetişmelerini sağlayan öğretmenlerimizin gayretleri, her türlü takdirin üzerindedir. '24 Kasım Öğretmenler Günü' vesilesi ile bu yüce mesleği icra eden saygıdeğer öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü'nü tebrik eder, şehit düşmüş öğretmenlerimizi rahmetle anarken emekli olmuş öğretmenlerimize de hizmetleri dolayısıyla şükranlarımı arz ederim"dedi. - AĞRI

Faruk Tekin, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:06 Kaynak: İHA
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