Son Dakika Haberleri: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in Çocuk Sevgisi

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in Çocuk Sevgisi

55 dakika önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in çocuklara olan sevgisi dikkat çekiyor.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in Çocuk Sevgisi, System.String[]
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in çocuklara olan sevgisi dikkat çekiyor.

Okul ziyaretleri ve etkinliklerde karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilenen Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, çocuklara karşı ayrı bir sevgi besliyor. Çocuklara olan düşkünlüğü ile dikkat çeken Tekin, kimi zaman çocukların ev davetine giderken, bazen çocukların başını okşayan, kimi zamanda çocukları da kucağına alarak sevmeyi ihmal etmiyor. Çocukların masumiyetini ve tertemiz gülüşlerini sıklıkla dile getiren ve çevresini saran çocuklara çeşitli hediyeler veren Tekin, onlara bol bol kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Vatandaşa, öğrenciye, veliye, öğretmene ve okul idarecilerine makam kapısını açan Tekin'in, bu defaki ziyaretçisi bir öğretmen ve annesi oldu. Öğretmenin bebeğini gören Tekin, bebeği kucağına alarak onunla yakından ilgilendi. Bebeği kucağından indirmeyen Tekin, bebekle bir süre oyun oynanarak," Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir. Çocukların masum yüreği, saf ve temiz kalpleri ve güzel düşünceleri dünyamızın geleceğini aydınlatacak"dedi.

Tekin, daha sonra öğretmenle ve annesiyle görüştü. Öğretmenin istek ve taleplerini dinleyen Tekin, misafirlerini yolcu ederken bebeği uzun uzun öperek el salladı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:49 Kaynak: İHA

Faruk Tekin, Ağrı, Güncel
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