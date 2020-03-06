Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in ilçe ziyaretleri - Son Dakika
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in ilçe ziyaretleri

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Tutak ilçesini ziyaret ederek okullarda "Kodlama ve Zeka Oyunları" sınıflarının açılışlarını gerçekleştirdi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in ilçe ziyaretleri, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Tutak ilçesini ziyaret ederek okullarda "Kodlama ve Zeka Oyunları" sınıflarının açılışlarını gerçekleştirdi.


Ağrı'nın Tutak ilçesine ziyaret ve bir dizi açılış yapmak üzere giden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan tarafından karşılandı. İlk olarak Soğukpınar İlk-Ortaokulunu ziyaret eden Tekin, öğretmenlerle bir toplantı düzenledi. Öğretmenlerin taleplerini dinleyen Tekin, bir süre sohbet etti. Buradan Gülçimen İlkokulunu geçen Tekin, sınıfları gezip, kodlama sınıfının açılışını gerçekleştirdi. Öğrencilerin kodlama etkinliğini izleyen Tekin, emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Tekin, zeka oyunları sınıfının açılışını yaparak okul yöneticilerden bilgi aldı. Tekin, Zeka oyunu sınıfını gezerek öğrencilerle zeka oyunu oynadı. Buradan Merkez Hayrettin Atmaca Lisesi konferans salonunda aday öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, öğretmenlik mesleğine ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu.


Öte yandan Tekin'in, Merkez Kardelen Anaokulu ve Eleşkirt Değirmenoluğu İlk-Ortaokulunda incelemelerde bulunduğu bildirildi. - AĞRI

Faruk Tekin, Tutak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:25 Kaynak: İHA
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