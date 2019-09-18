Son Dakika Haberleri: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in 'İlköğretim Haftası' mesajı
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in 'İlköğretim Haftası' mesajı

59 dakika önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 'İlköğretim Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in 'İlköğretim Haftası' mesajı, System.String[]

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin mesajında şu ifadelere yer verdi.

Tekin, " Amacımız öğrencilerimizin kendine, ailesine ve ülkesine faydalı nesiller olarak yetişmesidir. İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul; bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan ve bizi geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan bir eğitim yuvasıdır. Hayatımızın önemli aşamalarından olan eğitim-öğretim hayatında göstereceğimiz başarı ve her öğretim döneminin bir önceki yıldan daha verimli geçmesi, birer yetişkin olarak yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı olacaktır. İyi bir insan, iyi bir vatandaş olmak, çevresine ve insanlığa faydalı bireyler olarak hizmet etmek ancak ve ancak eğitim yolu ile mümkündür. İnsanlar; eğitim yolu ile sadece bilgi ve birikimlerini değil aynı zamanda milli, manevi ve evrensel değerlerini de gelecek nesillere aktarır. Bu yüzden insan olmanın temel şartı eğitimdir. İç dünyasını eğitimle şekillendirmeyibaşaran insanlar; mutlu, üretken, verimli, kendisiyle ve çevresiyle barışık, özgüven sahibi insanlardır. Geleceği kuracak olan yeni nesillere, çağdaş uygarlığın gereği daha kaliteli eğitim imkânı sağlamak bilinciyle ve eğitimde kaliteyi artırmak ülke olarak hepimizin öncelikleri arasında yer almaktadır. Velilerimizin de çocuklarımızın başarısı için okullarımızla sürekli iletişim ve işbirliği içinde olması çok önemlidir. Öğrenci-öğretmen-okul yönetimi ve veli arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim öğrencilerimizin başarılarını arttıracaktır. Bu duygu ve başarı dileklerimi sunuyorum"dedi.

Faruk Tekin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:49 Kaynak: Bültenler
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