Son Dakika Haberleri: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in Okul Ziyaretleri

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in Okul Ziyaretleri

50 dakika önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in Okul Ziyaretleri, System.String[]
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ziyaretler kapsamında Merkez Çumaçay İlkokulu, Hamur Karlıca İlkokulu-Ortaokulu ve Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okul yöneticisi ve öğretmenlerle toplantı yaparak çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ve Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Hamur YBO pansiyonunda incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra Hamur Kaymakamı Tuncer'e iade-i ziyaretinde bulundu. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:10 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda'da 16 Yaşındaki Türk Kızı, Okulunun Önünde Silahla Vurularak Öldürüldü Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı

Adli Tıp, "Sıla'nın Morlukları Gerçek Değil" İddialarını Yalanladı: Rapor Hazırlamadık Son Dakika! Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Soruşturma, Bürokratları da Kapsayacak Şekilde Genişletildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:00:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in Okul Ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]