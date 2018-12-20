Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in Okul Ziyaretleri
50 dakika önce
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okul ziyaretlerini sürdürüyor.
Ağrı
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, okul ziyaretlerini sürdürüyor.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ziyaretler kapsamında Merkez
Çumaçay İlkokulu, Hamur
Karlıca İlkokulu-Ortaokulu ve Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okul yöneticisi ve öğretmenlerle toplantı yaparak çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ve Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Hamur YBO pansiyonunda incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra Hamur Kaymakamı Tuncer'e iade-i ziyaretinde bulundu. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:10 Kaynak: İHA
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