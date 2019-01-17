Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in Yarıyıl Mesajı

Ağrı
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
," Eğitim; veli, öğretmen ve öğrencinin paydaşı olduğu fedakarlık gerektiren bir ekip işidir"dedi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tekin, yayınladığı mesajında,"Dönem boyunca birçok yeni bilgi, kazanım ve deneyim edinen öğrencilerimizin bu çalışmalarının not olarak değerlendirildiği karnelerini alma zamanı geldi. Bu notlar aslında sadece akademik açıdan eksiği bildiren bir belgedir. Eksiği tamamlamak için bir fırsattır. Kişiliğin, ahlakın, veya zekanın göstergesi değildir. Asıl önem arz eden duygusal gelişim, ahlaki gelişim ve sahip olunan milli, manevi ve insani değerlerdir. Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlere sahip çıkan sosyal kültürel yönden gelişmiş bireyler olabilmesi bizim açımızdan daha çok önem arz etmektedir"dedi.
Velilere seslenen Tekin,"Bu tatil ancak sağlıklı değerlendirilir ise çocuklarımızın gelişimine katkısı olur. Aile içi iletişimi geliştirerek, duygusal birliğimizi arttırarak ve mümkün olduğunca çocuğumuzla kaliteli zaman geçirerek bu fırsatı değerlendirebiliriz. Ayrıca çocuğumuzun ufkunu açacak kitaplar okuması ve kültürel faaliyetlere katılması da gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır. Eğitim; veli, öğretmen ve öğrencinin paydaşı olduğu fedakarlık gerektiren bir ekip işidir. Çocuklarımızın okulda kazandıkları davranışları, bilgi ve deneyimleri ancak evde desteklenirse kalıcı hale getirilebilir. Çocuklarımızın kendini tanımasına fırsat vermek ve sosyalleşmesine katkı sağlamak bizim elimizdedir. Manevi açıdan güçlü, milli benliği oluşmuş, kültürünü tanıyan ve buna uygun davranışlar sergileyen çocuklar yetiştirmek ana gayemiz olmalıdır"ifadelerini kullandı.
Öğretmenlere de seslenen Tekin, "Bir dönem boyunca verdiğiniz emeklerin karşılığını alma vakti geldi. Yaptığınız çalışmalar ile öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulundunuz. Öğrencilerimize test çözme, özet çıkarma gibi tek yönlü ödevler vermemeniz bunun yerine onları eleştirel düşünmeye ve sosyal açıdan geliştirmeye, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya yönelik faaliyetler tavsiye etmeniz öğrencilerimizin gelişimi açısından daha faydalı olacaktır. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller dilerim"dedi. - AĞRI