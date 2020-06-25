Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in YKS mesajı - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, mesajında, 27-28 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilere seslenen Tekin,"Eğitim-öğretim hayatınızdaki on iki yıllık maratonun ardından, geleceğinizi belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına gireceksiniz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin heyecanını, azmini, mücadelelerini, sabrını, inancını ortaya koyarak, fırsatları yakalayabilecekleri bir sınav süreci geçirmeleri en büyük dileğimizdir. Ders çalışırken, test çözerken aynı zamanda motivasyonunuzu da yüksek tutmak için ayrı bir çaba sarf ettiniz. Kendinize güvendiğiniz sürece aşamayacağınız hiçbir engelin bulunmadığına inanıyorum. İyimser olmaya ve her zaman olumlu düşünmeye önem veriniz"dedi.



Velilere seslenen Tekin,"Çocuklarımız bizlerin geleceğidir. Çocuklarımızın başarılı olmalarında en büyük görev anne babaya yani bizlere düşmektedir. Öğrencilerin uzun çalışma maratonu sonunda hayatlarını şekillendirmek için, üniversiteyi kazanması en büyük dileğimizdir. Anne ve babaların bazı yanlış tutum ve davranışları onların var olan kaygı ve heyecanlarını daha da artırmaktadır. Bundan dolayı bu süreçte siz velilerin bazı konularda daha duyarlı olmaları öğrencilerimizin yararlarına olacaktır. Öğrencilerimizin stresten ve heyecandan uzak bir şekilde sınava girmeleri durumunda, bilgi ve birikimlerini en üst seviyede sınava yansıtacaklarına inanıyor, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, öğrencilerimizi yetiştiren, onlara emek ve destek veren tüm yönetici, öğretmenlerimiz ile ailelerine teşekkür ediyorum"ifadelerini kullandı. - AĞRI