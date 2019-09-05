Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, kaza geçiren okul yöneticisini ziyaret etti
3 saat önce
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin ilçesinde trafik kazası geçiren Melik Özmen Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şakir Demir'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:01 Kaynak: İHA
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin ilçesinde trafik kazası geçiren Melik Özmen Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şakir Demir'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan ile birlikte Diyadin ilçesinde trafik kazası geçiren Melik Özmen Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şakir Demir'i tedavi gördüğü Ağrı Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Demir'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Tekin, Demir ile bir süre sohbet etti. - AĞRI
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan bağış açıklaması Öğretmenlerine spermli krep yedirdiği tespit edilen yedi öğrenci gözaltına alındı Mansur Yavaş'tan Atatürk Orman Çiftliği hamlesi Arazilerin satış ihalesini bozdu Kılıçdaroğlu'ndan Tank Palet Fabrikası açıklaması: 50 milyon doları buldum