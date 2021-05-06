Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, logo tasarımı tescillenen öğrenciyi tebrik etti - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrenci Muhammed Burak Taşdan'ın çizdiği Bilim Biruni Dergisi Logo tasarımı Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenmesinden dolayı Taşdan'ı tebrik etti.

Ağrı Bilim Merkezinde görev yapan öğretmen Serpil Kaya'nın danışmanlığında öğrenci Muhammed Burak Taşdan'ın tasarımını yapıp çizdiği Bilim Biruni Dergisi Logo tasarımı Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruldu. Kurum komisyon üyeleri tarafından değerlendirme sonucu logo tasarımı tescillendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmen Serpil Kaya'nın danışmanlığında öğrenci Muhammed Burak Taşdan'ın tasarımını yapıp çizdiği Bilim Biruni Dergisi Logo tasarımı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesinden dolayı başta okul müdürü Bülent Bakır, öğretmen Serpil Kaya ve öğrenci Muhammed Burak Taşdan'ı tebrik etti. - AĞRI