Son Dakika › Güncel › Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Milli Dayanışma Kampanyasına bir maaşla destek oldu - Son Dakika
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Milli Dayanışma Kampanyasına bir maaşla destek oldu
14 dakika önce
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşını bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bir aylık maaşını bağışladığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı birlik, beraberlik ve dayanışma kampanyasına ben de 1 aylık maaşımla destek veriyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Biz bize yeteriz"dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:17 Kaynak: Bültenler
Son Dakika Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek 44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi