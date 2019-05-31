Son Dakika Haberleri: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerle birlikte iftarını açtı
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerle birlikte iftarını açtı

2 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay ilçesini ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte iftarını açtı.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerle birlikte iftarını açtı, System.String[]
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay ilçesini ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte iftarını açtı.

İncelemelerde bulunmak üzere Taşlıçay ilçesine giden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya tarafından karşılandı. Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu'nun bölümlerinde incelemelerde bulunan Tekin, okul yöneticilerinden okul hakkında bilgiler aldı. Daha sonra öğrenciler tarafında hazırlanan Görsel Sanatlar Sergisini gezen Tekin, sergideki eserleri yakından inceledi. Serginin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya ile birlikte öğrencilerle iftar açtı. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:51 Kaynak: İHA
Faruk Tekin, Taşlıçay, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BURSA 64 YAŞINDAKİ 'TAŞ' KOLEKSİYONCUSU GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, S-400 ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu: Erteleme yok Adalet Bakanı Gül'den Kadri Gürsel açıklaması: Kelepçeyi niye takıyorsunuz?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 12:05:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerle birlikte iftarını açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]