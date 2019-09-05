Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin Öğretmenlerle Biraraya Geldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin ilçesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.



Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin ilçesinde "Mesleki Eğitim" kapsamında öğretmenlerle bir dizi etkinliğe katıldı. İlk olarak 14 Nisan Ortaokulu'nda öğretmenlerle okulun bahçesinde geleneksel çocuk oyunları çizip boyayan Tekin, daha sonra öğretmenlerle domates serası, Diyadin Kanyonu ve kaplıcaları gezdi. Yetkililerden bilgi alan Tekin, Diyadin Kanyonunda öğretmenlerle balık tutarken, piknik alanında da öğretmenlerle birlikte yemek hazırladı. Daha sonra öğretmenlerle yemek yiyen Tekin, öğretmenlerin çay ikramını kırmayarak onlarla birlikte çay içip sohbet etti. Daha sonra Millet Bahçesinde öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, öğretmenlerden oluşan müzik grubunun birbirinden güzel türkülerini dinledi.



"MEB Personel Genel Müdürü Aydoğdu'dan öğretmenlere telefon sürprizi "



İl Milli Eğitim müdürü Tekin'i, öğretmenlerden oluşan müzik grubunun türkülerini dinlediği esnada Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu cep telefonundan görüntülü arayıp öğretmenlerin 2019-2020 eğitim öğretim yılını kutladı. Aydoğdu'nun jestine tüm öğretmenler birlikte " Bitlis'te Beş Minare" türküsünü seslendirerek karşılık verdi. Duygulu anlar yaşayan Aydoğdu, öğretmenlere teşekkür etti. Öğretmenler hep birlikte Aydoğdu'yu Diyadin ilçesine davet etti. Ziyarete Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan ve şube müdürleri de eşlik etti. - AĞRI