Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin Okullarda İncelemede Bulundu
1 saat önce
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, il merkezindeki okullarda incelemelerde bulundu.
Ağrı
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, il merkezindeki okullarda incelemelerde bulundu.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, il merkezinde bulunan Sevimli Anaokulu, Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ile Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret etti. Okulların bölümlerinde incelemelerde bulunan Tekin, okul yöneticilerinden okullar hakkında bilgiler aldı. Sınıfları tek tek gezen Tekin, öğrencilerle sohbet edip, onlarla birlikte ders dinledi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Tekin, öğrencilerle oyunlar oynadı. Öğretmenlerle de bir araya gelen Tekin, öğretmenliğin önemine vurgu yaparak, "Öğretmenlik sabır ve emek isteyen bir meslektir. Dünyanın en kutsal ve kadim mesleklerinden olan öğretmenlik, bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde her zaman çok önemli bir role sahip olmuştur"dedi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:00 Kaynak: İHA
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