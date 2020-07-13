Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, sele kapılarak hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı... - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında, "İlimiz Merkez Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Ali Osman Eytemiş, sağanak nedeniyle merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana gelen sele kapılarak hayatını kaybetmiştir. Vefat eden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi. - AĞRI

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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