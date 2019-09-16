Son Dakika Haberleri: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Taşlıçay Kaymakamı Ersöz'e "Hayırlı olsun" ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Taşlıçay Kaymakamı Ersöz'e "Hayırlı olsun" ziyareti

1 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay Kaymakamlığına atanan Murtaza Ersöz'ü makamında ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Taşlıçay Kaymakamı Ersöz'e

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay Kaymakamlığına atanan Murtaza Ersöz'ü makamında ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, geçtiğimiz haftalarda Taşlıçay Kaymakamlığına atanan Murtaza Ersöz'ün yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşlıçay Kaymakamı Ersöz, ziyaretten dolayı Tekin'e teşekkür etti. Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya da eşlik etti. - AĞRI

Taşlıçay, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi
İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:17:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Taşlıçay Kaymakamı Ersöz'e "Hayırlı olsun" ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]