Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Taşlıçay Kaymakamı Ersöz'e "Hayırlı olsun" ziyareti
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay Kaymakamlığına atanan Murtaza Ersöz'ü makamında ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:11 Kaynak: İHA
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay Kaymakamlığına atanan Murtaza Ersöz'ü makamında ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, geçtiğimiz haftalarda Taşlıçay Kaymakamlığına atanan Murtaza Ersöz'ün yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşlıçay Kaymakamı Ersöz, ziyaretten dolayı Tekin'e teşekkür etti. Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya da eşlik etti. - AĞRI
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