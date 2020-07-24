AĞRI Minibüs yola yan yattı, 3 ölü 6 yaralı - Son Dakika

Minibüs yola yan yattı, 3 ölü 6 yaralı

AĞRI'nın Patnos ilçesinde yan yatan minibüsteki yolculardan 3'ü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Patnos ilçesi Gökoğlu köyü yakınlarında bugün sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. Trabzon'dan Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Ağrı'nın Patnos ilçesine gelen Mehmet Hanifi Yıldız yönetimindeki 06 FN 26 plakalı minibüs Gökoğlu köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yan yattı. Orta refüje çarparak duran minibüste bulunan Efkan Yıldız (7), Efecan Yıldız (13), Şafi Dilmaç (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada minibüs sürücüsü Mehmet Hanifi, Abdullah, Zeynep, Ömer Ali, Akın, Furkan Yıldız yaralandı. Yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları hastaneye akın etti.